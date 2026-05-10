Bologna sono 6 i papabili rossoblù pronti al Mondiale 2026

A tre giornate dalla fine della stagione, il Bologna ha sei giocatori in corsa per il Mondiale 2026. La squadra ha concluso il campionato, che si è dimostrato altalenante, con partite contro Napoli, Atalanta e infine l’Inter alla fine di maggio. Ora l’attenzione si sposta sugli impegni internazionali dei singoli calciatori.

Vero, mancano ancora tre giornate al termine di questa altalenante stagione del Bologna (Napoli e Atalanta in trasferta, poi Inter in casa all’ultimissima di fine maggio), ma il campionato è ormai definitivamente andato e dunque si comincia a guardare oltre. Sì, va bene, il mercato è sempre.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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