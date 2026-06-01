Rossetti torna a caccia del tricolore | il 4 luglio sfida Faraoni per il titolo italiano dei medi
Il 4 luglio si terrà un incontro di boxe tra Giovanni “Nino” Rossetti e Faraoni, valido per il titolo italiano dei medi. L'evento rappresenta una delle sfide più significative per il pugile tarantino. La competizione si svolgerà in una sede ancora da definire e coinvolgerà due atleti in cerca del titolo nazionale. La gara sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori del settore.
Tarantini Time Quotidiano Giovanni “Nino” Rossetti torna sul ring per uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera. Il pugile tarantino della Quero-Chiloiro contenderà il titolo italiano professionisti dei pesi medi al romano Francesco Faraoni il prossimo 4 luglio al PalaTiziano di Roma, nell’ambito della manifestazione organizzata per celebrare i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. L’evento, promosso dalla FPI in collaborazione con TAF e De Carolis Promotions, vedrà di fronte due tra i pugili più interessanti del panorama nazionale, chiamati a contendersi una cintura rimasta vacante dopo l’abbandono del titolo da parte di Christian Mazzon. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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