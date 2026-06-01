Rossetti torna a caccia del tricolore | il 4 luglio sfida Faraoni per il titolo italiano dei medi

Notizia in breve

Il 4 luglio si terrà un incontro di boxe tra Giovanni “Nino” Rossetti e Faraoni, valido per il titolo italiano dei medi. L'evento rappresenta una delle sfide più significative per il pugile tarantino. La competizione si svolgerà in una sede ancora da definire e coinvolgerà due atleti in cerca del titolo nazionale. La gara sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori del settore.