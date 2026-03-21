Peugeot 308 ora sfida il mondo dei Suv medi

Peugeot presenta un restyling della 308, disponibile in versione berlina e station wagon, con l’obiettivo di competere nel segmento delle auto compatte. La casa automobilistica ha deciso di proporre un’alternativa ai SUV e ai veicoli con ruote alte, puntando su un design aggiornato e tecnologie rinnovate. La vettura sarà disponibile sul mercato nelle prossime settimane.

di Giuseppe Tassi C’è un’alternativa al dominio dei Suv e allo strapotere delle ruote alte? Peugeot ne è convinta e lancia sul mercato un ricco restyling della 308 in versione berlina e station wagon. Tutto per confermare un successo che già premia la ’familiare’ del marchio francese come la più venduta d’Italia nel mese di gennaio. Ritocchi al design e alla firma luminosa si sposano con lo stile tutto francese degli interni, con una gamma motori supercompleta (c’è anche il Diesel!) e una garanzia di otto anni o 160 mila km. La calandra anteriore della nuova Peugeot 308 si fa più aggressiva nel tratto e colloca proprio al centro il nuovo logo del Leone illuminato che nasconde al suo interno il radar di prossimità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Peugeot 308 ora sfida il mondo dei Suv medi Articoli correlati Peugeot 308 plug-in hybrid, la prova della station wagon da 195 Cv: come va e prezziNell'offerta multi-tecnologica che caratterizza la gamma della nuova Peugeot 308, che comprende soluzioni ibride a benzina, diesel ed elettriche... Leggi anche: Nadia Battocletti regina dei 10.000 metri: numero 1 al mondo! L’incoronazione del ranking, ora la sfida Torun Una selezione di notizie su Peugeot 308 ora sfida il mondo dei Suv... Argomenti discussi: Peugeot 308 ora sfida il mondo dei Suv medi. Peugeot 308 ora sfida il mondo dei Suv medidi Giuseppe Tassi C’è un’alternativa al dominio dei Suv e allo strapotere delle ruote alte? Peugeot ne è convinta ... quotidiano.net Peugeot 308 2026: con la rinnovata wagon a Lisbona [FOTO e VIDEO]La Peugeot 308 è uno dei modelli di maggior successo del marchio transalpino, giunto alla sua terza generazione nel 2021. Ora è tempo del classico restyling di metà carriera, con alcuni aggiornamenti ... motorionline.com