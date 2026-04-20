Primo titolo tricolore | Ora al lavoro per Piazza di Siena Rolli campione italiano un salto nella storia

Un giovane stallone francese, Giuseppe Rolli, ha ottenuto il titolo di campione italiano durante una gara tenutasi ad Arezzo. Rolli, di 12 anni, monta Eiffel de Hus, un cavallo proveniente da una combinazione tra Con Air e Argentinus. La vittoria rappresenta un risultato importante nella carriera del cavallo e si inserisce in un contesto di competizioni nazionali dedicate al mondo equestre.

Giuseppe Rolli in sella ad Eiffel de Hus (foto M. Proli), 12enne stallone sèlle francais (da Con Air x Argentinus) si è laureato campione italiano ieri ad Arezzo. Il 46enne campione parmigiano con il totale di 5 penalità nelle tre prove del Tricolore "targato" Acme ha preceduto nella generale la laziale Francesca Ciriesi su Cash Royal, medaglia d’argento (11,15) e il toscano Lorenzo Argentano su Corna Boy (14,27), bronzo. Rolli, vincitore della prima prova e secondo in quella successiva siglata dalla Ciriesi, nella gara decisiva a due percorsi (h 1,60 m) ha fatto valere la sua esperienza e, senza subire la pressione, ha conquistato il Tricolore con il miglior score (04) dei 13 partenti, mentre la Ciriesi ha chiuso in 6a posizione (46) e Argentano (44) in 3a.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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