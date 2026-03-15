Furto all' istituto Nautico ladri si introducono di notte nella scuola per rubare i soldi delle macchinette

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, un furto ha coinvolto l’istituto Nautico di Livorno. I ladri sono entrati forzando una porta al piano terra e, dopo aver esaminato l’interno, hanno preso di mira le macchinette del caffè, causando danni ma senza portare via soldi o altri oggetti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o movente.

Furto all'istituto Nautico di Livorno nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. I ladri infatti si sono introdotti nella scuola di piazza Giovine Italia forzando una porta al piano terra e una volta all'interno, non trovando niente da rubare, hanno forzato le macchinette del caffè. A fare la scoperta ieri mattina è stato il personale che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno avviato le indagini del caso. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cittadinanza onoraria a Carlo Conti, il sindaco rinvia la proposta e scoppia la polemica. Lega e FI: "Non c'erano i voti, figuraccia istituzionale" Romito, via le barriere new jersey al Boccale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Furto nella notte in farmacia a Torino Barriera di Milano: i ladri fanno un buco nella vetrata, l'attività costretta a fermarsiNella notte di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, i ladri hanno preso di mira la farmacia Policlinico di via Sempione angolo via Martorelli a Torino. Tutto quello che riguarda Furto all'istituto Nautico ladri si... Argomenti discussi: Furto e aggressione nel parcheggio del Brico Center; Riposto: biblioteca, siglata convenzione con l’Istituto nautico. Allarme antincendio all'istituto nautico di Viareggio, la causa uno sversamento d'olioUno sversamento di olio in un laboratorio all'istituto nautico di Viareggio ha prodotto acri vapori, chiuso fino a lunedì ... gonews.it