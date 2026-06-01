A Forlì, una rappresentazione di Romeo e Giulietta si è conclusa con scene disturbanti. La scena del balcone è stata alterata dall’applicazione di nastro adesivo, modificando l’aspetto originale. Inoltre, il personaggio della Signora Capuleti ha assunto caratteristiche inquietanti e stranezze, con un aspetto che richiama quello di un essere alieno. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle motivazioni di queste scelte o sui responsabili dell’evento.

? Domande chiave Come cambierà la scena del balcone attraverso l'uso del nastro adesivo?. Perché la Signora Capuleti assumerà tratti alieni e inquietanti?. Cosa trasformerà il classico amore romantico in un incubo cinematografico?. Quale ruolo avrà il Frate Lorenzo in questa visione oscura?.? In Breve Regia di Stefano Naldi presso la Fabbrica delle Candele di Forlì. Spettacolo in scena giovedì 9 luglio alle ore 21. Interpretazione della Compagnia Teatro delle Forchette con giovani attori. Scena del balcone con pareti nere e nastro adesivo bianco. Romeo e Giulietta torna a Forlì con una visione oscura e contemporanea alla Fabbrica delle Candele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romeo e Giulietta a Forlì: l’amore diventa un incubo cinematografico

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