Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino è in scena una rappresentazione ispirata alla celebre storia d’amore di Giulietta e Romeo. La produzione unisce elementi di danza e teatro, portando sul palco una versione della famosa tragedia. La performance coinvolge interpreti di diverse discipline artistiche e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della stagione in corso.

CASTELFIORENTINO La più famosa storia d’amore arriva al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Venerdì prossimo alle 21 andrà infatti in scena " Giulietta e Romeo – Il corpo di Shakespeare ", un manifesto poetico con la sintesi del linguaggio scenico di Michelangelo Campanale, della trama coreografica di Vito Cassano e della fisicità degli interpreti della Compagnia EleinaD (Claudia Cavalli, Vito Leone Cassano, Gaia Stanghellini, Francesco Ayrton Lacatena, Samuel Puggioni, Andrea Battaglio, Marco Curci, Niccolò Basile, Erica di Carlo, Antonella Piazzolla, Matilde Corni, Gabriel Vassilli Biondini, Dario Napolitano). Un’opera fluida, in cui danza contemporanea, teatro fisico e scenografie trasformative si intrecciano in un racconto scenico potente, evocativo e visionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giulietta e Romeo. L’amore eterno tra danza e teatro

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