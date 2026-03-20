Romeo e Giulietta L’amore è saltimbanco con lo Stivalaccio

"Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco". Con questo originale titolo la compagnia Stivalaccio Teatro Teatro Stabile del Veneto affronta il capolavoro shakespeariano, in un doppio appuntamento: oggi al Teatro Concordia di Cupramontana (ore 21) e domani (sempre alle ore 21) al Teatro Misa di Arcevia. La pièce, con Eleonora Marchiori, Michele Mori e Marco Zoppello, che firma anche il soggetto originale e la regia, è un omaggio ironico e appassionato a Shakespeare e al teatro stesso, firmato dalla compagnia veneta che ha fatto della rivisitazione della Commedia dell’Arte la propria cifra stilistica. La scenografia dello spettacolo – prodotto da Stivalaccio Teatro, TSV – Teatro Nazionale – è di Alberto Nonnato, i costumi di Antonia Munaretti, le maschere di Roberto Maria Macchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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