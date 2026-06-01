Romanati Eternal Festival al LEDA di Villa Musone la giornata conclusiva tra concerti dj set e convivialità

La seconda edizione di Romanati Eternal Festival si conclude con una giornata di eventi martedì 2 giugno al LEDA di Villa Musone. La giornata prevede concerti, dj set e momenti di convivialità, attirando un pubblico vario. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, con iniziative musicali e sociali distribuite lungo la giornata. La manifestazione si svolge secondo il programma stabilito, senza variazioni rispetto alle comunicazioni ufficiali. L'organizzazione ha previsto misure di sicurezza e rispetto delle normative vigenti.

LORETO - Si conclude in grande stile la seconda edizione di Romanati Eternal Festival, con una giornata-evento in programma martedì 2 giugno presso il LEDA di Villa Musone. Dalle 12 alle 22, il parco si trasformerà in un punto d’incontro tra musica, convivialità e intrattenimento, per celebrare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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