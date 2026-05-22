Spring Break Italy al Marano una giornata tra dj set sport e Beach party
Sabato 23 maggio, Riccione ospiterà una giornata di eventi gratuiti organizzata nell’ambito di “Spring Break Italy”, l’evento internazionale per giovani che si svolge dal 21 al 24 maggio. La giornata prevede un mix di attività tra musica con dj set, sport e un “Beach party”, pensate per coinvolgere la comunità locale e i partecipanti provenienti da diverse parti. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione Abrakadabra e si svolgerà in varie location della città.
Nell’ambito del grande evento internazionale per giovani “Spring Break Italy” (21-24 maggio) organizzato da Abrakadabra, sabato 23 maggio è in programma una giornata di attività gratuite aperta a tutta la città di Riccione. L’area del Marano si animerà grazie a una rosa di eventi che unisce. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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