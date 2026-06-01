Roma Ziolkowski verso la cessione E se il sostituto fosse già a Trigoria?

La Roma sta valutando una cessione di Ziolkowski. Il sostituto potrebbe già essere a Trigoria, secondo fonti vicine alla società. La stagione si è conclusa con il terzo posto e la qualificazione in Champions League. La società sta analizzando le opzioni per il mercato e le eventuali mosse future. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le trattative sono in corso.

La stagione si è conclusa nel migliore dei modi per la Roma: terzo posto e qualificazione in Champions League raggiunta. L’occhio vigile della UEFA, però, non molla i giallorossi, che dovranno raccogliere quasi 60 milioni di plusvalenza entro la fine della stagione per rientrare nei paletti del Settlement Agreement. Uno dei primi nomi sulla lista dei partenti è quello di Jan Ziolkowski, centrale classe 2005 arrivato soltanto un anno fa dal Legia Varsavia per poco più di 6 milioni di euro. Sotto la guida di Gasperini, il polacco aveva trovato spazio nella prima parte di stagione, ma dopo il ritorno di N’dicka dalla Coppa d’Africa e le ottime prestazioni offerte da Ghilardi nel girone di ritorno, lo spazio per lui si è sempre più ristretto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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