Calciomercato Roma Ziolkowski da valutare | la cessione un’alternativa

La Roma valuta la cessione di Jan Ziolkowski come possibile opzione per la prossima stagione 20262027. La società sta pianificando le strategie di mercato, considerando anche le cessioni dei giocatori attualmente in rosa. La decisione sul futuro del difensore polacco dipenderà dalle valutazioni interne e dalle opportunità di mercato. Nessuna ufficialità è stata comunicata in merito alla cessione.

In casa Roma si iniziano a pianificare le strategie per la stagione 20262027, anche in ottica cessioni, e tra i nomi che potrebbero lasciare la Capitale c’è quello di Jan Ziolkowski. Il giovane difensore polacco, arrivato nell’estate del 2025, è finito al centro delle valutazioni della dirigenza giallorossa dopo un’ annata caratterizzata da rendimento discontinuo e scarso impiego. A far discutere è stato soprattutto l’episodio avvenuto nell’ultima gara contro l’Hellas Verona. In quell’occasione il centrale classe 2005, entrato all’intervallo al posto di Daniele Ghilardi, è stato nuovamente sostituito al 72’ da Manu Koné dopo un’ammonizione rimediata appena un minuto prima. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, Ziolkowski può partire: obiettivo plusvalenza entro il 30 giugnoLa società calcistica sta pianificando alcune uscite in vista della chiusura del bilancio, con l’obiettivo di ottenere una plusvalenza entro il 30...

Calciomercato Roma, allarme bilancio: Koné e Ndicka verso la cessioneNel calciomercato della Roma, si parla di una possibile cessione di due calciatori, Koné e Ndicka, a causa di problemi legati al bilancio del club.

Temi più discussi: Calciomercato Roma, non solo il ds: interesse di mercato per Koné, Ndicka e Ziolkowski; Calciomercato Roma, budget da Champions: tutti i nomi attenzionati dai Friedkin; Roma, un mercato da Champions: Nusa, Brandt, Alajbegovic e non solo. Friedkin scatenati; Verona-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen ed El Shaarawy sono un inno alla gioia, giallorossi in Champions League dopo 7 anni.

Calciomercato Roma - Ziolkowski può partire: sul piatto offerte da 20 milioni #ASRoma #Ziolkowski #Calciomercato #Giallorossi #SerieA vocegiallorossa.it/calciomercato/… x.com

Roma, da Ndicka a Koné, passando per Ziolkowski: il punto sulle uscitaIn casa Roma il nuovo direttore sportivo ancora non è stato annunciato e, salvo sorprese, tutto dovrebbe slittare alla prossima settimana. A Trigoria, però, il mercato è già entrato nel vivo, soprattu ... siamolaroma.it

Calciomercato Roma, il fronte delle cessioni: Dovbyk offerto alla Juventus, Koné piace all'Inter. Offerte per Ndicka e ZiolkowskiCalciomercato Roma, il fronte delle cessioni: Dovbyk offerto alla Juventus, Koné piace all'Inter. Offerte per Ndicka e Ziolkowski - A.S. Roma - In casa Roma sono giorni di ragionamenti sul futuro e pr ... marione.net