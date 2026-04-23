Cambiaso Barcellona i blaugrana non mollano la presa | fissato il prezzo in caso di cessione è già pronto quel sostituto

La squadra catalana ha stabilito un prezzo minimo per la cessione del difensore, mentre i dirigenti stanno valutando le eventuali alternative in caso di partenza. Il club continua a monitorare la situazione e a mantenere alta l’attenzione sulla possibile cessione durante la prossima sessione di mercato estivo. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso.

di Luca Fioretti Cambiaso Barcellona, il pressing dei blaugrana per l’estate spinge la dirigenza a valutare l’addio fissando il prezzo minimo per il laterale. Andrea Cambiaso è finito prepotentemente nel mirino del Barcellona per la prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il pressing dei catalani aumenta costantemente e la dirigenza ha manifestato la propria disponibilità a trattare la cessione del laterale partendo da almeno 40 milioni. L’esterno è diventato un punto fermo per Spalletti, offrendo prestazioni positive sul campo: i bianconeri valutano attentamente il sacrificio per finanziare i nuovi colpi in entrata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Barcellona, i blaugrana non mollano la presa: fissato il prezzo, in caso di cessione è già pronto quel sostituto Notizie correlate Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il LioneCalciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il... Juve, Cambiaso può partire: fissato il prezzo per l’esternoLa Juventus ha rotto gli indugi: Andrea Cambiaso non è più considerato incedibile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cambiaso, scout Barcellona allo stadio e dibattito aperto: dalla Spagna sicuri; La Serie A rischia di perdere Palestra: Barcellona in missione per l'esterno; Juventus, Mundo Deportivo Cambiaso è nel mirino del Barcellona; Dalla Spagna: il Barcellona mette nel mirino Cambiaso. Dalla Spagna: Barcellona sulle tracce di CambiasoAndrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000 della Juventus e della nazionale azzurra, sarebbe finito nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione. Stando ad indiscrezioni provenienti.. tuttojuve.com Barcellona: nel mirino Cambiaso e Palestra per le fasceBarcellona: nel mirino Cambiaso e Palestra per le fasce Il Barcellona pianifica il futuro con largo anticipo. In attesa di chiudere definitivamente il discorso Liga, la dirigenza blaugrana ... tuttojuve.com Il #Barcellona non ha mai mollato #Cambiaso, #Flick lo stima e l’ha messo in cima alla lista dei terzini. Gli scout blaugrana sarebbero già stati in Italia per visionare il bianconero, ma c’è anche un altro Azzurro nel mirino: Marco Palestra. Mundo Deportiv - facebook.com facebook " #Cambiaso, scout #Barcellona allo stadio e dibattito aperto": dalla Spagna sicuri x.com