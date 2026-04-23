Cambiaso Barcellona i blaugrana non mollano la presa | fissato il prezzo in caso di cessione è già pronto quel sostituto

Da juventusnews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra catalana ha stabilito un prezzo minimo per la cessione del difensore, mentre i dirigenti stanno valutando le eventuali alternative in caso di partenza. Il club continua a monitorare la situazione e a mantenere alta l’attenzione sulla possibile cessione durante la prossima sessione di mercato estivo. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso.

di Luca Fioretti Cambiaso Barcellona, il pressing dei blaugrana per l’estate spinge la dirigenza a valutare l’addio fissando il prezzo minimo per il laterale. Andrea Cambiaso  è finito prepotentemente nel mirino del Barcellona per la prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da  Tuttosport,  il pressing dei catalani aumenta costantemente  e  la dirigenza  ha manifestato la propria disponibilità a trattare la cessione del laterale partendo da almeno  40 milioni.  L’esterno è diventato un punto fermo  per Spalletti, offrendo prestazioni positive sul  campo: i  bianconeri  valutano attentamente il sacrificio per finanziare i nuovi colpi in entrata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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