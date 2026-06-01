Roma Wesley conquista il Brasile | cresce l’attesa per il Mondiale

Wesley, arrivato a Roma, ha avuto un impatto significativo nel suo primo anno in squadra, diventando uno dei giocatori più osservati del campionato. La sua presenza sulla fascia ha attirato attenzione, contribuendo alle prestazioni complessive della formazione. La crescita del giocatore brasiliano ha aumentato l’interesse per il prossimo torneo mondiale. La sua stagione si è conclusa con risultati positivi, rafforzando la sua posizione all’interno della rosa.

L’impatto di Wesley con la Roma è andato ben oltre le aspettative. Arrivato nella Capitale tra curiosità e incertezze, il laterale brasiliano ha chiuso la sua prima stagione in giallorosso come una delle rivelazioni più interessanti del campionato. Un percorso di crescita costante che ora gli sta spalancando le porte anche della nazionale brasiliana, dove l’esterno punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in vista del mondiale che prenderà il via tra pochi giorni tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’amichevole disputata contro Panama ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nel suo percorso. Pur disputando soltanto un tempo, Wesley ha lasciato il segno con una prestazione che ha attirato l’attenzione di tutti i tifosi e media brasiliani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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