Il terzino brasiliano classe 2003 ha avuto un ruolo da protagonista nel suo primo anno in squadra, arrivando in estate dal Flamengo con un trasferimento da 25 milioni di euro. È stato scelto come titolare da Gasperini sulla corsia di destra e ha partecipato alla qualificazione per il prossimo Mondiale, confermando il suo ruolo di riferimento nel reparto difensivo.

Un primo anno da protagonista quello del terzino brasiliano classe 2003, arrivato in estate dal Flamengo per 25 milioni per essere il nuovo titolare di Gasperini sulla corsia di destra. Nel corso di una stagione lunga e piena di ostacoli, la Roma si è trovata a dover affrontare un problema concreto su una delle corsie più delicate del campo. Tra infortuni e un rendimento altalenante degli interpreti naturali, la fascia sinistra è diventata presto un punto interrogativo per l’equilibrio della squadra. In questi casi, però, è proprio la capacità di adattamento a fare la differenza. E così, da una scelta inizialmente accolta con qualche dubbio, è nata una soluzione capace non solo di tappare una falla, ma di trasformarsi in un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Wesley si prende il Brasile: dalla Roma al sogno Mondiale

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