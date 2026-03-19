Il 16 marzo 2026, Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei 26 giocatori convocati dal Brasile per le amichevoli contro Francia e Croazia. Tra i nomi selezionati, figura anche Wesley, che sarà presente in vista del Mondiale 2026. La convocazione è stata comunicata attraverso una conferenza stampa, con il tecnico che ha reso note le scelte della nazionale brasiliana.

Il 16 marzo 2026 Carlo Ancelotti ha ufficializzato i 26 convocati del Brasile per le amichevoli pre Mondiale contro Francia e Croazia. Entrambe in programma negli Stati Uniti. Tra i difensori figura Wesley França della AS Roma. Unico giallorosso in lista. L’ennesima conferma di uno degli investimenti più riusciti degli ultimi anni a Trigoria. Il terzino trasformato da Gasperini. Nel sistema di Gasperini il laterale copre l’intera fascia, aggredisce in verticale, partecipa alla costruzione e finalizza. Un ruolo totale che Wesley, 22 anni, ha imparato a interpretare con una rapidità sorprendente, data la prima stagione in Europa e nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Wesley convocato dal Brasile: Ancelotti lo porta al Mondiale 2026

Articoli correlati

Bremer convocato dal Brasile? Ancelotti ha preso una decisione sul difensore della Juventus. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bremer è stato pre-convocato da Ancelotti per le sfide del Brasile di marzo.

Ancelotti e la nuova vita come ct del Brasile: lontano dallo stress e con lo sguardo rivolto al MondialeJuventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano.

“Brazil Starting XI LEAKED for Senegal Match!” #worldcup2026 #brazilnationalteam

Una selezione di notizie su Wesley convocato

Temi più discussi: Brasile, Ancelotti convoca due 'italiani': ci sono Bremer e Wesley, ma anche l'ex Roma Ibanez; Brasile, Wesley convocato da Ancelotti per le sfide contro Francia e Croazia; Ancelotti chiama Bremer e Wesley, ancora niente Neymar: Quando sarà al 100%...; NAZIONALI GIALLOROSSI Wesley, convocato col Brasile di Ancelotti.

Brasile, Wesley convocato per i test contro Francia e CroaziaLa nazionale verdeoro si prepara ai due incontri da giocare nella sosta di marzo. Ancelotti chiama all'appello anche il laterale della Roma ... ilromanista.eu

Brasile, Ancelotti: i convocati per le ultime amichevoli, quante sorprese, la decisione su NeymarO'Ney escluso dall'elenco per i test contro Croazia e Francia, è un addio definitivo alla Seleçao? Ancelotti sceglie Endrick ma lascia le porte aperte ... sport.virgilio.it

#Brasile, #Wesley convocato per i test contro #Francia e #Croazia #ASRoma x.com

Wesley convocato dal Brasile di Ancelotti - facebook.com facebook