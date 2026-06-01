Roma | venerdì l' addio al ds Massara D' Amico è l' obiettivo ma si attende l' Atalanta

Venerdì si terrà l'addio al direttore sportivo della Roma. La società sta cercando di ingaggiare D’Amico come nuovo dirigente, ma l’accordo dipende dall’attesa di una risposta dall’Atalanta. Nel frattempo, l’ultima settimana di maggio si è conclusa con le operazioni di riorganizzazione interne, avviate dopo il confronto tra due allenatori.

Roma 1 giugno 2026 – L'ultima settimana di maggio della Roma si è conclusa con la fine delle "pulizie di primavera", nate dopo lo scontro tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Ad aprile lo spogliatoio giallorosso si è ritrovato dal nulla a gestire una crisi interna tra il suo allenatore e il suo consulente del management. Il casus belli furono le dichiarazioni di Ranieri alla vigilia della sfida contro il Pisa. Il consulente romanista raccontò delle frizioni col suo allenatore nate da alcune divergenze in sede di mercato, dalla gestione dei giovani e dai risultati in quel momento insoddisfacenti. Lo scontro era diventato pubblico, arrivato anche con dichiarazioni a distanza tramite la stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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