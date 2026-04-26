A Roma, si parla di un possibile cambio alla direzione sportiva dopo l’addio di Frederic Massara, che potrebbe arrivare al termine della stagione. La relazione tra il tecnico e il dirigente si è deteriorata nel tempo, portando a una rottura definitiva. La società sta valutando ora le prossime mosse per individuare un nuovo direttore sportivo, mentre il futuro di Gasperini rimane legato alla conclusione dell’annata in corso.

Il gelo calato tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara ha ormai assunto i contorni di una rottura definitiva, rendendo il divorzio a fine stagione l’unico scenario percorribile per la Roma. Nonostante la presenza del Direttore Sportivo ieri al Dall’Ara, il suo silenzio mediatico è apparso come il preludio di un addio imminente. La proprietà americana, di stanza a Houston, ha ufficialmente aperto le selezioni per una nuova guida dell’area tecnica che sia, nelle parole dell’allenatore, complementare e capace di instaurare quel feeling tecnico mai sbocciato con l’attuale dirigenza. La missione per il nuovo DS sarà duplice e di estrema complessità: gestire la delicata scadenza del 30 giugno legata al Settlement Agreement con la UEFA e programmare la stagione che porterà il club verso lo storico traguardo del centenario nel 2027.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caccia al nuovo DS: l’addio di Massara e il nodo 2027

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, Ombra Giuntoli su Massara: il DS avvistato nella Capitale

Giuntoli Roma, può essere lui l’erede di Massara? Sempre più insistenti le voci sul prossimo ds: la situazioneBastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; Attività e visite didattiche per bambini a Roma con Cicero in Rome: arte, storia e archeologia dai 2 agli 11 anni il 25 e 26 aprile 2026; Achille Lauro, evento segreto oggi a Roma: è caccia alla location; Achille Lauro sorpresa su Instagram: evento segreto a Roma sold out in pochi minuti, boom per Comuni Immortali.

Roma, è caccia al DS: la situazioneLa Roma ha deciso di cucirsi un nuovo vestito da indossare e per l'anno del centenario c'è bisogno di una nuova struttura ... siamolaroma.it

Anarchici morti a Roma, caccia a complici e obiettivo attentato | La minaccia Serve violenza rivoluzionariaEsplosione a Roma e due anarchici morti: caccia a complici e obiettivo attentato che stavano pianificando. Serve violenza rivoluzionaria, nuovo manifesto Non è soltanto un incidente quello avvenuto ... ilsussidiario.net

“La Roma è una società potente che può fare grandi cose. Spero di poter dare un grande contributo. Ora l’obiettivo è vincere le prossime 4 partite” #asroma - facebook.com facebook

Moviola #Bologna- #Roma: Di Bello e un solo dubbio, Wesley ferma Heggem x.com