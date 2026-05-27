Si lavora a un nuovo direttore sportivo per la squadra di calcio, con D’Amico come possibile sostituto di Massara. Tra le questioni più importanti ci sono i profili tecnici del candidato e l’impatto che avrà sui rinnovi dei contratti di giocatori come Dybala e Pellegrini. La decisione ufficiale non è stata ancora annunciata, ma si stanno valutando i nomi e le strategie per la gestione dell’area tecnica.

? Domande chiave Chi è il profilo tecnico che sostituirà Massara in area tecnica?. Come influirà il nuovo direttore sportivo sui rinnovi di Dybala e Pellegrini?. Perché la dirigenza ha fretta di chiudere la pratica con D'Amico?. Quali rischi corre il mercato giallorosso senza una guida tecnica immediata?.? In Breve Necessità di gestire rinnovi contrattuali per Dybala, Pellegrini e Celik.. Tony D'Amico è l'ipotesi per sostituire Massara dopo l'addio dall'Atalanta.. Obiettivo consolidare la struttura dopo il ritorno in Champions League.. La conquista del pass per la Champions League, ottenuta dopo un’attesa di 7 anni dall’ultima partecipazione alla massima competizione europea, ha aperto alla società giallorossa una fase di ricostruzione strutturale immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, piano per il nuovo DS: D’Amico l’ipotesi Massara

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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