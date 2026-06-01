Roma turista truffata e rapinata | denunciati 5 romeni

Da imolaoggi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque cittadini romeni senza fissa dimora e con precedenti sono stati denunciati per aver truffato e rapinato una turista a Roma. Gli uomini sono accusati di aver agito insieme in queste azioni, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. La turista è stata vittima di un episodio che ha coinvolto sia una truffa che una rapina, e gli investigatori hanno identificato i sospettati nel corso delle indagini.

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Quello che sembrava un innocuo passatempo di strada si è trasformato in una truffa seguita da una rapina ai danni di una turista straniera nel cuore di Roma Per l’episodio i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno denunciato cinque cittadini romeni, due uomini e tre donne di età compresa tra i 25 e i 37 anni. I cinque, tutti senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti, sono ritenuti responsabili in concorso dei reati di truffa e rapina impropria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni complici si sarebbero finti normali scommettitori, convincendo la giovane che vi fossero concrete possibilità di vincita. La turista avrebbe così consegnato una prima banconota da 100 euro per partecipare al gioco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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