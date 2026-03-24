Turista rapinata in pieno centro

E' successo l'altra mattina. Un 23enne è finito in arresto dopo aver tentato la fuga con i preziosi derubati Ha seguito un gruppo di turisti con atteggiamento sospetto e, poco dopo, è entrato in azione strappando due collane dal collo di una donna. Così un 23enne è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di rapina, al termine di un inseguimento nel centro storico. I fatti risalgono alla mattinata di sabato scorso in via Oberdan, dove gli agenti del reparto Sicurezza, impegnati in un servizio di controllo del centro storico in abiti civili, hanno focalizzato l’attenzione sul comportamento dell’uomo. Poco dopo, infatti, il soggetto adocchiato ha afferrato due collane dal collo di una turista turca strappandole e causandole escoriazioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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