Turista rapinata a Milano arrestato maliano

Una donna straniera è stata vittima di una rapina a Milano, dove un uomo di nazionalità maliana ha tentato di portarle via il telefono e, successivamente, di strapparle l’orologio. Durante il tentativo, l’aggressore è stato notato da agenti di polizia, che sono intervenuti e lo hanno arrestato. L’incidente si è verificato nel centro della città e la vittima non ha subito ferite gravi.

Prima ha cercato di rubarle il telefono, non riuscendoci ha cercato di strapparle l’orologio ma proprio in questo frangente è stato notato dalla polizia. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 30 anni, cittadino del Mali, è stato arrestato dalla polizia in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio di venerdì 24 aprile. Tutto è accaduto intorno alle 15.30 quando il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, si è avvicinato a una coppia di turisti. Prima ha cercato di strappare dalle mani della ragazza il telefono, poi non riuscendoci ha ripiegato sull’orologio. A notare quanto stava accadendo sono stati gli agenti delle Nibbio che hanno bloccato il 30enne dopo una breve fuga.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Turista rapinata a Milano, arrestato maliano Notizie correlate Leggi anche: Turista rapinata in pieno centro Milano, coppia di turisti rapinata in viale Vittorio Veneto: arrestato un 30enneMilano, 25 aprile 2026 – Una passeggiata primaverile per Milano è diventata un incubo (per fortuna col lieto fine) per una coppia di turisti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapina a Milano, così accerchiano il turista svizzero e gli strappano l'orologio da 40 mila euro; Furto in corso Buenos Aires: deruba turista australiano nel cuore della movida, arrestato 22enne; Milano, coppia di turisti rapinata in viale Vittorio Veneto: arrestato un 30enne; Milano, pedinano un turista svizzero e gli rubano orologio da 40mila euro: le immagini della rapina. Rapina a Milano: turista accerchiato per un orologio da 40mila euroRapina a Milano: turista svizzero pedinato dal treno e accerchiato in strada, derubato di un orologio da 40mila euro. Identificati i responsabili ... affaritaliani.it Violenta e rapina due turiste conosciute in centro a Milano: caccia all’aggressoreLe due giovani olandesi hanno incontrato l’uomo in piazza Duomo. In una stradina poco distante l’assalto e la rapina dei cellulari ... milano.repubblica.it Hanno provato a rubare il trolley a un turista lungo le scale della Stazione Centrale a Milano e, mentre uno cercava di fuggire, l'altro rubava il portafoglio della vittima: gli agenti della Polizia Ferroviaria li hanno presi subito e arrestati per rapina. Leggi la notizia - facebook.com facebook