Roma truffa delle campanelle | turista aggredita e rapinata di mille euro

Prima il raggiro con il "gioco delle tre campanelle" poi lo scippo del denaro e la fuga a spintoni. Sono stati momenti di panico quelli vissuti a Roma e che ha visto come vittima una turista di 26 anni, che passeggiava su Ponte Sant'Angelo.Turista truffata e rapinataLa donna, secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Truffa delle tre campanelle a Roma: 10 arrestati nel Rione TreviI Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato dieci persone nel Rione Trevi con l’accusa di aver preso parte alla truffa delle tre...

Temi più discussi: Turista truffata col gioco delle tre campanelle viene anche scippata di mille euro e spintonata; Ti distraggono un attimo e spariscono centinaia di euro; La truffa delle telefonate dei finti agenti di Polizia che sta colpendo Roma; Gioco delle 3 campanelle si trasforma in rapina, 5 denunciati.

Gioco delle 3 campanelle si trasforma in rapina, 5 denunciati(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Prima il raggiro con il classico gioco delle tre campanelle, poi lo scippo del denaro e la fuga a spintoni. I carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno denunciato a pie ... msn.com

Il regista, i finti turisti e i pali al telefono. La regia criminale dietro il gioco delle tre campanelleOltre 40 truffatori identificati e 10mila euro cash sequestrati. E' la truffa delle tre campanelle. Il copione messo in scena è sempre lo stesso: al centro della cornice operativa, un uomo manovra ... romatoday.it