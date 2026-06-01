Roma truffa delle campanelle | turista aggredita e rapinata di mille euro

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima il raggiro con il "gioco delle tre campanelle" poi lo scippo del denaro e la fuga a spintoni. Sono stati momenti di panico quelli vissuti a Roma e che ha visto come vittima una turista di 26 anni, che passeggiava su Ponte Sant'Angelo.Turista truffata e rapinataLa donna, secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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