I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato dieci persone nel Rione Trevi con l’accusa di aver preso parte alla truffa delle tre campanelle. Durante l'intervento, hanno restituito 200 euro a una turista turca coinvolta nel raggiro. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’attività criminale che sfruttava il noto gioco per ingannare i passanti. La vicenda si inserisce nelle operazioni di contrasto a queste truffe comuni nella zona.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno bloccato un gruppo di 10 persone coinvolte in truffe tramite il gioco delle tre campanelle nel Rione Trevi, restituendo 200 euro a una turista turca. L’operazione si è concretizzata in via di San Vincenzo, dove i militari in abiti civili hanno sorpreso i sospettati mentre mettevano in atto un inganno coordinato. Il gruppo era composto da sette uomini e tre donne, tutti cittadini romeni con età compresa tra i 25 e i 56 anni. L’intervento è scattato in un momento di particolare vulnerabilità per i visitatori della capitale, ovvero durante le festività pasquali, periodo che ha registrato un incremento di flussi turistici e, di conseguenza, di potenziali bersagli per queste attività illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa delle tre campanelle a Roma: 10 arrestati nel Rione Trevi

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Fontana dell'Acqua Felice o Fontana del Mosè"brutto" in rione Castro Pretorio. - facebook.com facebook