Blitz contro la truffa delle campanelle a Roma sequestrati 10mila euro | come funziona il raggiro

Un arresto e 40 denunce tra Fontana di Trevi, Fori Imperiali e Pincio. Smantellato il sistema dei finti giocatori e dei "pali" che colpiva i turisti di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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