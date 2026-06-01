Roma trovato l’accordo per un nuovo sponsor di maglia | le ultime

La Roma ha raggiunto un accordo con un nuovo sponsor per la maglia. La società deve rispettare gli impegni presi nel Settlement Agreement con la UEFA, che richiedono di aumentare i ricavi attraverso plusvalenze e sponsorizzazioni. La firma dell’accordo con il nuovo partner rappresenta una delle mosse per soddisfare tali obblighi. La squadra continuerà a cercare ulteriori fonti di entrate per rispettare gli accordi.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La società giallorossa è vicina all'acquisizione del nuovo sponsor che sarà visibile sulla parte posteriore delle maglie di allenamento La società giallorossa deve ottemperare agli accordi stabiliti nel Settlement Agreement firmato con la UEFA ed è impegnata a generare ricavi principalmente attraverso le plusvalenze e gli sponsor. In attesa dell’arrivo del direttore sportivo –ruolo che sarà verosimilmente ricoperto da Tony D’Amico-, per mezzo del quale la Roma potrà avere un quadro completo su rinnovi, acquisti e cessioni, la famiglia Friedkin ha già provveduto a siglare contratti con aziende finanziatrici come Wizz Air ed Eurobet. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROMA, ATTERRA IL NUOVO COLPO

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