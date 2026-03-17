Diciannove squadre di Serie A su venti indossano uno sponsor sulle maglie, con Inter e Milan che guidano questa classifica. La Roma ha recentemente annunciato il proprio partner per le divise, mentre la Lazio resta l’unico club ancora senza uno sponsor ufficiale. La situazione si aggiorna di stagione in stagione, con alcune squadre che ancora devono trovare un accordo.

Ora che la Roma ha riempito la casella mancante, sono 19 su 20 le squadre di Serie A con il main sponsor stampato sul fronte delle maglie da gioco. L’unico spazio vuoto, al momento, è quello della Lazio. Se gli altri club si sono presentati ai nastri di partenza di questa stagione con gli accordi già in tasca, i giallorossi hanno sottoscritto un contratto con Eurobet.live a valere dall'ultima partita contro il Como. La nuova partnership porterà, fino al 2029, 13 milioni annui, più bonus: circa 8 milioni saranno contabilizzati nell'esercizio 2025-26. Hanno sede a Milano i contratti più ricchi del campionato, secondo l’indagine della Gazzetta pubblicata lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sono 19 su 20 le squadre di A con lo sponsor di maglia: Inter e Milan in testa, tutte le cifre

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