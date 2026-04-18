La Lazio ha annunciato di aver firmato un accordo con l’azienda statunitense Polymarket, che diventa nuovo sponsor sulla maglia. L’intesa è efficace da subito e sarà valida per le prossime due stagioni. La società ha comunicato questa partnership senza dettagli aggiuntivi sui termini economici o sui possibili effetti sul team. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club.

La Lazio ha finalmente un nuovo sponsor di maglia: il club biancoceleste, in una nota, ha infatti annunciato l’accordo. “con Polymarket azienda statunitense, che diventa Main Sponsor del Club, nonché Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner”. Polymarket è un prediction market con una piattaforma con cui scommettere sullo sport e altri eventi futuri. Il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, ha commentato: “Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi. Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Lazio ha un nuovo sponsor sulla maglia: Polymarket

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