Roma Tre celebra i 90 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma Tre ha festeggiato i 90 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia, un istituto dedicato alla formazione e alla conservazione del cinema in Italia. La cerimonia ha incluso una discussione sul ruolo di preservare il patrimonio cinematografico nel contesto attuale. La celebrazione ha sottolineato l’importanza storica e culturale del centro, che rappresenta un punto di riferimento nel settore. La giornata ha visto interventi di rappresentanti del mondo cinematografico e accademico.

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Una riflessione sul senso profondo del custodire il cinema oggi. Questo lo spirito con cui Roma Tre ha celebrato i 90 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia, presidio culturale unico nel panorama italiano. L’evento che ha visto la presentazione del volume “Immaginare il futuro, custodire. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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