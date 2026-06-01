Roma Tre celebra i 90 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia

Notizia in breve

Roma Tre ha festeggiato i 90 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia, un istituto dedicato alla formazione e alla conservazione del cinema in Italia. La cerimonia ha incluso una discussione sul ruolo di preservare il patrimonio cinematografico nel contesto attuale. La celebrazione ha sottolineato l’importanza storica e culturale del centro, che rappresenta un punto di riferimento nel settore. La giornata ha visto interventi di rappresentanti del mondo cinematografico e accademico.