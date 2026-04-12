A Torino si inaugura una mostra dedicata ai 90 anni di Giorgio Griffa, artista noto per il suo contributo all'arte contemporanea. L'esposizione ripropone un episodio significativo della sua carriera, ambientato nell'estate del 1969. L'evento presenta opere e documenti che ricostruiscono quel periodo, offrendo ai visitatori l'opportunità di approfondire la sua evoluzione artistica e il contesto in cui ha operato.

T orino, 9 apr. (askanews) – Una mostra che celebra i 90 anni di Giorgio Griffa attraverso la riproposizione di un momento, l’estate del 1969, quando con l’incontro con il gallerista Gian Enzo Sperone e il fotografo Paolo Mussat Sartor l’artista in un certo senso diventa se stesso, si riconosce attraverso lo sguardo esterno e stabilisce una sua più forte relazione con il mondo. La Fondazione Giorgio Griffa presenta a Torino l’esposizione “Summer 69”. “ È in qualche modo una riflessione sul passato e sul presente – ha detto l’artista ad askanews – ed erano lavori in cui cercavo, e me ne sono reso conto in seguito, perché si acquisisce dopo la consapevolezza, prima si intuisce soltanto, si sente qualcosa, cercavo di fissare l’identità dei segni per sé stessi piuttosto che dei segni come indicazione di una identità diversa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una mostra che celebra i 90 anni di Giorgio Griffa attraverso la riproposizione di un momento, l'estate del 1969

Giorgio Griffa compie 90 anni: a Torino la mostra "Summer 69" celebra il maestro della pitturaTorino festeggia i novant'anni di Giorgio Griffa, uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea internazionale, con una serie di appuntamenti...

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