Roma Dybala merita il rinnovo

A Roma, il futuro di Paulo Dybala sul campo è al centro di discussioni dopo che sono emerse differenze tra la quantità di minuti giocati e il peso del suo contratto sulla gestione economica della squadra. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, con un focus particolare sulla relazione tra le prestazioni dell’attaccante e le spese salariali. La questione riguarda anche le decisioni prese dalla società nel corso della stagione sportiva.

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Roma, 11 maggio 2026 – Dire che Paulo Dybala giochi troppo poco non è un’eresia. Dire che il suo ingaggio pesi sui conti della Roma non è malafede. Dire che i suoi infortuni siano diventati un problema è semplicemente guardare la realtà. Tutto vero. Tutto legittimo. Tutto comprensibile. Ma poi c’è il resto. E il resto si chiama talento. Perché Dybala non è un giocatore normale da valutare solo con il pallottoliere delle presenze. È un calciatore superlativo, uno di quelli che, anche quando non è al massimo, obbliga gli avversari a cambiare modo di difendere. Uno che riceve palla e sposta il peso emotivo della partita. Uno che può farti vincere, sperare, sognare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #roma #dybala #seriea Notizie correlate Dybala-Boca Juniors, addio Roma: la Joya rifiuta il rinnovo per l’ArgentinaIl divorzio tra Paulo Dybala e la Roma assume i contorni dell’inevitabilità, con il Boca Juniors pronto a formalizzare il colpo del secolo a... Roma-Dybala: Adidas spinge per il rinnovo. L’argentino apre al taglio dell’ingaggioPaulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria dopo l’intervento al menisco, puntando alla convocazione per la sfida di sabato contro il... Argomenti più discussi: Edicola - ?? Roma, Dybala ai saluti. Juve, rinnovo Kalulu prima del Mondiale; Roma, rimonta nel recupero con un Malen da record. Ma Dybala annuncia l'addio; Le pagelle di Parma-Roma: Dybala regala magie, Malen è il solito uomo-squadra, Rensch decisivo; Roma, Dybala: Contro la Lazio potrebbe essere la mia ultima partita all'Olimpico. Thread post-partita: AS Roma 4-0 Fiorentina | Serie A reddit Roma, Friedkin in arrivo in Italia per risolvere le questioni legate al DS e a DybalaQuale sarà il prossimo direttore sportivo della Roma? Dybala rinnoverà o saluterà i tifosi romanisti? Friedkin in ... siamolaroma.it