Roma Dybala merita il rinnovo
A Roma, il futuro di Paulo Dybala sul campo è al centro di discussioni dopo che sono emerse differenze tra la quantità di minuti giocati e il peso del suo contratto sulla gestione economica della squadra. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, con un focus particolare sulla relazione tra le prestazioni dell’attaccante e le spese salariali. La questione riguarda anche le decisioni prese dalla società nel corso della stagione sportiva.
Roma, 11 maggio 2026 – Dire che Paulo Dybala giochi troppo poco non è un’eresia. Dire che il suo ingaggio pesi sui conti della Roma non è malafede. Dire che i suoi infortuni siano diventati un problema è semplicemente guardare la realtà. Tutto vero. Tutto legittimo. Tutto comprensibile. Ma poi c’è il resto. E il resto si chiama talento. Perché Dybala non è un giocatore normale da valutare solo con il pallottoliere delle presenze. È un calciatore superlativo, uno di quelli che, anche quando non è al massimo, obbliga gli avversari a cambiare modo di difendere. Uno che riceve palla e sposta il peso emotivo della partita. Uno che può farti vincere, sperare, sognare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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SINCERAMENTE: il Dybala visto in Parma-Roma merita la conferma per un altro anno almeno? facebook
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