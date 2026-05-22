Dybala-Roma | il rinnovo passa dalla Champions

La trattativa tra Dybala e la Roma per il rinnovo di contratto si lega alla qualificazione alla Champions League. La squadra giallorossa deve ottenere un risultato positivo nell’ultima giornata di campionato per garantirsi un posto tra le prime quattro e partecipare alla competizione europea. La partita si svolgerà in Veneto e rappresenta l’ultimo ostacolo prima di definire il futuro dell’attaccante argentino. La qualificazione o meno influenzerà di conseguenza le decisioni sul rinnovo del giocatore.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il confronto sul contratto dell'attaccante slitta a campionato concluso per ridefinire il budget e valutare la sostenibilità dell'ingaggio. La corsa all’Europa dei grandi e il destino di Paulo Dybala si incrociano sulla strada che porta in Veneto, dove la Roma si giocherà l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima e decisiva giornata di campionato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza giallorossa e l’entourage dell’attaccante argentino hanno concordato di rinviare ogni discorso sul rinnovo... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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DYBALA: RINNOVO o ADDIO

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