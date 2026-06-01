Roma litiga con il compagna e vaga sui binari dell’alta velocità | 21enne salvata

Una giovane di 21 anni è stata salvata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma mentre si trovava sui binari dell’alta velocità. La ragazza, coinvolta in un litigio con il compagno, vagava pericolosamente lungo la linea ferroviaria. L’intervento dei militari ha evitato possibili incidenti, portando in salvo la donna. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non si segnalano feriti. La giovane è stata messa in sicurezza e affidata alle cure delle autorità competenti.

Roma, 1° giugno 2026 – Intervento provvidenziale dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno tratto in salvo una giovane, 21enne romana, mentre vagava pericolosamente lungo la linea ferroviaria dell’alta velocità. Intorno alle ore 17:30, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti nei pressi di via delle Valli dove la ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito di una lite con il proprio compagno, si era introdotta nell’area ferroviaria camminando sui binari. I Carabinieri, compresa l’imminenza del pericolo, hanno scavalcato la recinzione protettiva e si sono mossi con estrema cautela tra i treni in transito, raggiungendo la giovane e, sfruttando un suo momento di distrazione, l’hanno bloccata e messa in sicurezza, scongiurando la tragedia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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