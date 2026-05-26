Pomeriggio nero per i treni a Milano persone sui binari dell' Alta velocità e guasti sulle linee Trenord | ritardi fino a 120 minuti
Nel pomeriggio di martedì 26 maggio, i treni a Milano hanno subito forti disagi a causa di un incidente sui binari dell'Alta velocità e di guasti sulle linee Trenord. Diverse persone sono state segnalate sui binari, con alcuni treni che si sono fermati. La circolazione ferroviaria ha subito ritardi fino a 120 minuti, causando disagi ai passeggeri e interruzioni nel servizio.
Una persona sui binari, i treni che si arrestano e tutto ciò che lo stop alla circolazione comporta. È ciò è successo nel pomeriggio di martedì 26 maggio. Lo fa sapere Rfi in una nota: “Dalle 16.10 sulla linea Alta velocità Milano-Bologna, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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