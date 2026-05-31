Ragazza di 21 anni minaccia di buttarsi sui binari dell'Alta Velocità a Roma | salvata dai carabinieri

Una ragazza di 21 anni ha minacciato di lanciarsi sui binari dell’alta velocità a Roma. La giovane ha gridato di voler buttarsi e si trovava vicino ai binari, mentre i carabinieri sono intervenuti rapidamente per bloccarla. Dopo l’intervento, è stata messa in sicurezza. Non ci sono state conseguenze per i treni o altre persone coinvolte. La ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti.

"Lasciatemi stare, mi butto". Paura ieri per una ragazza di 21 anni che ha minacciato di buttarsi sui binari del treno: salvata dal pronto intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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