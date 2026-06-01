Roma Lauro-show al Foro Italico | le immagini delle straordinarie coreografie con i droni

Notizia in breve

Sul centrale del Foro Italico a Roma, si sono susseguite spettacolari coreografie di droni durante il concerto di Achille Lauro, organizzato da RTL102.5 in occasione del Power Hits. Le luci dei droni hanno disegnato figure e scritte nel cielo, creando un effetto visivo impressionante davanti a una grande folla. L’evento ha visto un intervento di luci e tecnologia per accompagnare l’esibizione dell’artista.