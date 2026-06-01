Roma Lauro-show al Foro Italico | le immagini delle straordinarie coreografie con i droni
Sul centrale del Foro Italico a Roma, si sono susseguite spettacolari coreografie di droni durante il concerto di Achille Lauro, organizzato da RTL102.5 in occasione del Power Hits. Le luci dei droni hanno disegnato figure e scritte nel cielo, creando un effetto visivo impressionante davanti a una grande folla. L’evento ha visto un intervento di luci e tecnologia per accompagnare l’esibizione dell’artista.
Show di Achille Lauro sul centrale del Foro Italico, a Roma, in occasione del Power Hits di RTL102.5. Durante l’esibizione del cantante romano decine di droni si sono alzati nel cielo della Capitale, mettendo in scena uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico del Foro. Sopra il campo del centrale ha infatti messo su uno show raffigurando il Colosseo, la basilica di San Pietro e Castel Sant’Angelo, oltre alle scritte Roma e Amor, che danno il titolo alla sua celebre canzone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
ACHILLE LAURO - BACKSTAGE - FORO ITALICO TENNIS - VIDEO-CLIP AMOR
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Jannik infinito: vince Roma e completa il Golden Masters, abbraccio con Mattarella e doppietta azzurra al Foro Italico
Dai Musei Capitolini al Foro Italico, lo spettacolo del taekwondo arriva a Roma con il Grand PrixA Roma, il taekwondo si presenta in occasione di un evento internazionale che coinvolge diverse location storiche della città, tra cui i Musei...
Temi più discussi: Achille Lauro show al Foro Italico: le immagini delle straordinarie coreografie con i droni; Geolier, Annalisa, Blanco e decine di big: arriva Power Hits Estate 2026 al Foro Italico; Achille Lauro prepara una sorpresa al Power Hits Estate di Rtl 102.5; RTL 102.5 Power Hits Estate, stasera la grande festa della musica in diretta dal Centrale del Foro Italico: ecco dove guardarlo.
Decine di droni disegnano il Colosseo nel cielo di Roma. Achille Lauro al Foro Italico per il Power Hits di RTL 102.5: uno show che vale piu' di mille parole. Le immagini su lapresse.it #AchilleLauro #Roma #Droni #PowerHits #RTL1025 #Musica Non perderti i x.com
Uno spettacolo unico ha accompagnato l’esibizione di Achille Lauro al Power Hits di Rtl 2026. Decine di droni hanno illuminato il centrale del Foro Italico con i simboli di Roma. @rtl1025 #IlMessaggero #RTL1025phe26 #achillelauro facebook
Power Hits Estate 2026, al Centrale del Foro Italico l'evento di RTL 102.5: sul palco i big, da Sal Da Vinci a Achille LauroCentrale del Foro Italico strapieno per la decima edizione dell'RTL 102.5 Power Hits Estate, che ha dato il via alla stagione dei grandi live all’aperto della Capitale. Domenica 31 maggio, si è svol ... msn.com
Achille Lauro show al Foro Italico: le immagini delle straordinarie coreografie con i droniShow di Achille Lauro sul centrale del Foro Italico, a Roma, in occasione del Power Hits di RTL102.5. Durante l’esibizione del cantante romano decine di droni si sono alzati nel cielo ... leggo.it