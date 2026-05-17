Jannik infinito | vince Roma e completa il Golden Masters abbraccio con Mattarella e doppietta azzurra al Foro Italico

Il tennista ha vinto a Roma, portando a termine il Golden Masters. In finale ha battuto un avversario norvegese, conquistando così il suo secondo titolo nel torneo. Durante la giornata, anche due italiani hanno ottenuto vittorie nel doppio, segnando un risultato storico. Dopo il successo, si è incontrato con un rappresentante delle istituzioni italiane, condividendo un momento di festa. La vittoria si inserisce in un quadro di risultati positivi per il movimento tennistico nazionale.

Jannik re del Foro Italico: battuto Ruud in finale, storico trionfo anche per Bolelli e Vavassori nel doppio. Jannik Sinner si prende Roma, la storia e un posto accanto ai più grandi di sempre. Il numero uno del mondo ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4, riportando il titolo maschile al Foro Italico cinquant’anni dopo l’ultima impresa firmata Adriano Panatta nel 1976. Un trionfo carico di emozione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e proprio a Panatta, seduto in tribuna per assistere a quella che ormai è già una pagina storica dello sport italiano. “signor presidente signor mattarella. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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