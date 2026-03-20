Udine la GdF sequestra 420.000 litri di carburanti di contrabbando

Le forze di polizia di Udine hanno sequestrato 420.000 litri di carburanti di contrabbando. Nei mesi recenti, i finanzieri hanno incrementato i controlli sui trasporti di prodotti petroliferi nella zona. Durante le operazioni, sono stati individuati e fermati diversi mezzi sospetti, e si è proceduto al sequestro del carburante illecito. L’intervento ha coinvolto unità specializzate nelle attività di monitoraggio e verifica dei trasporti.

Nel corso degli ultimi mesi i finanzieri di Udine hanno intensificato l’attività di monitoraggio dei trasporti di prodotti petroliferi. Accertata evasione di accise per 1.130.104 euro e di Iva per 509.882 euro. All’esito dei dispositivi attuati, sotto l’egida dell’Autorità Giudiziaria competente, i finanzieri dei Reparti della provincia friulana - Gruppo Udine, Compagnie di Tolmezzo e Tarvisio - hanno proceduto a: sequestrare 427.953 litri di idrocarburi introdotti di contrabbando sul territorio nazionale, con i relativi mezzi di trasporto; accertare il consumo in frode di 1.216.500 litri di prodotti petroliferi; accertare un’evasione di accise per €. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Udine, la GdF sequestra 420.000 litri di carburanti di contrabbando Articoli correlati Leggi anche: Operazione «Vinum Mentitum»: la GdF sequestra 2,5 milioni di litri di vino contraffatto Gdf, sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbandoOltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“designer fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte, sono stati sequestrati ad... Una raccolta di contenuti su Udine la GdF sequestra 420 000 litri di... Temi più discussi: Gasolio di contrabbando, sequestri Gdf nel nord e a Roma; Maxi sequestro della Gdf: accise evase per 1,1 milioni di euro, 420mila litri di carburanti; Contrabbando di benzina e gasolio, maxi sequestro in Friuli: oltre 400mila litri di idrocarburi; La Guardia di Finanza sequestra 64mila litri di gasolio di contrabbando. Gdf sequestra oltre 420mila litri di carburanti di contrabbando in Friuli(ANSA) – UDINE, 20 MAR – Maxi operazione della Guardia di finanza contro il contrabbando di prodotti energetici: i militari del Comando provinciale di Udine hanno sequestrato oltre 420mila litri di id ... espansionetv.it Maxi sequestro della Gdf di Udine di oltre 420.000 litri di prodotti energetici di contrabbando, accise evase per 1,1 milioni di euroNel corso degli ultimi mesi il Comando Provinciale di Udine ha intensificato l'attività di monitoraggio dei trasporti di prodotti petroliferi ... msn.com [BIGLIETTI IN VENDITA] okgiorgio torna dal vivo con l’Italia Summer Tour 2026! Castello di Udine (UD) 19 giugno 2026 Biglietti disponibili da ora su TicketOne, Ticketmaster Italia e Eilo: https://eilo.it/eventi/piazzale-castello-okgiorgio-19062026 - facebook.com facebook Con il #Lecce arbitra #Sacchi, i precedenti con la #Roma: presente all'andata, l'ultima il ko a #Udine #ASRoma #RomaLecce #SerieA x.com