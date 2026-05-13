Gasolio di contrabbando travestito da anticorrosivo sequestrati 30mila litri

A Guidonia Montecelio, al casello autostradale, sono stati sequestrati 30mila litri di gasolio di contrabbando. Il carburante, nascosto all’interno di un veicolo, era stato camuffato come anticorrosivo. Le autorità hanno fermato il mezzo e proceduto ai controlli, scoprendo il carico illecito. L’operazione ha portato al sequestro del carburante e all’apertura di un’indagine per il contrabbando di prodotti petroliferi.

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