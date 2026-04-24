A pochi giorni dall’addio di Claudio Ranieri, si parla di un possibile ritorno di Francesco Totti nel mondo giallorosso. La squadra sta definendo un accordo con l’attuale allenatore per il ruolo che potrebbe assumere il ex capitano, che si prepara a rientrare nell’organigramma del club. La decisione sembra essere vicina e si attende solo l’ufficialità.

L’uscita di scena di Claudio Ranieri spalanca le porte di Trigoria al ritorno più atteso: Francesco Totti è pronto a rientrare nell’organigramma della Roma. Il “patto” siglato a tavola con Gian Piero Gasperini e la necessità dei Friedkin di ricucire il rapporto con la piazza rendono l’ex capitano l’erede naturale del ruolo di Senior Advisor, sebbene il percorso d’inserimento preveda step graduali. La “fase 3” di Totti in giallorosso dovrebbe iniziare con l’incarico di Global Ambassador e testimonial per le celebrazioni del Centenario e per il progetto dello stadio di Pietralata. Una mansione che permetterebbe allo storico numero dieci di mantenere le attuali collaborazioni commerciali, fungendo al contempo da garante istituzionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, torna Totti: patto con Gasperini per il dopo-Ranieri

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