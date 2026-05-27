ibrahimovic quanto guadagna davvero con redbird e il nuovo ruolo con il milan

Zlatan Ibrahimovic ha firmato un nuovo accordo con il Milan, assumendo un ruolo diverso rispetto al passato. La trattativa con RedBird, il fondo di investimento che controlla il club, ha portato a un aumento del suo compenso complessivo. Le cifre precise non sono state rese pubbliche, ma si parla di un incremento rispetto ai contratti precedenti. L’attuale contratto lega Ibrahimovic al Milan per un altro anno.

L’ennesima rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League ha posto Zlatan Ibrahimovic al centro del nuovo progetto. L’ex calciatore sarà colui che guiderà il cambiamento con un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo dopo l’addio a Massimiliano Allegri e Igli Tare. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Zlatan Ibrahimovic ha iniziato una nuova fase della sua carriera entrando nella struttura di RedBird Capital Partners, il fondo statunitense proprietario del Milan. L’ex attaccante svedese non è un dirigente del club rossonero in senso tradizionale, ma ricopre il ruolo di Senior Advisor della proprietà e del management del Milan, lavorando direttamente per RedBird. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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