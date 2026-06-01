Roma attivista Ultima Generazione segnalata ai servizi sociali

Da puntomagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’attivista di 36 anni, parte di un gruppo ambientalista, è stata segnalata ai servizi sociali durante uno sciopero della fame per chiedere il riconoscimento del genocidio a Gaza. La protesta si è svolta in città, dove l’attivista ha manifestato con altri partecipanti. La segnalazione è stata comunicata alle autorità, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Denunciamo la ritorsione subita da Alina, 36 anni, durante lo sciopero della fame per il riconoscimento del genocidio a Gaza. Mentre il genocidio a Gaza prosegue e gli equipaggi della Sumud Flotilla subiscono sequestri e violenze in acque internazionali, Ultima Generazione denuncia quanto accaduto nei mesi scorsi ad Alina, 36 anni, madre di tre figli: al rientro dallo  sciopero della fame  che aveva condotto a Roma tra il 20 settembre e il 4 ottobre 2025 davanti a Montecitorio,  Alina è stata segnalata ai servizi sociali  dalle forze dell’ordine  per presunto abbandono dei figli minori. Segnalare ai servizi sociali una madre che chiede la fine di un genocidio non è tutela dei minori: è intimidazione di stato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

roma attivista ultima generazione segnalata ai servizi sociali
© Puntomagazine.it - Roma, attivista Ultima Generazione segnalata ai servizi sociali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Firenze: studentessa segnalata ai servizi sociali per aver partecipato a un presidio sindacaleFirenze, 29 aprile 2026 – Un'altra studentessa del liceo Machiavelli-Capponi di Firenze è stata segnalata ai servizi sociali per aver partecipato a...

Fermato su un’auto rubata, arrestato 32enne: era ai domiciliari in prova ai servizi socialiLunedì 4 maggio, nel pomeriggio, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno fermato un uomo di 32 anni a bordo di un'auto...

Argomenti più discussi: Eur, laghetto tinto di verde: il blitz di Extinction Rebellion; Decreti Sicurezza, la criminalizzazione dei diritti: un report denuncia la stretta sul dissenso ecologista.

Uffizi, assolti tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz alla Venere di BotticelliI tre attivisti — Tommaso, Giacomo e Giordano — erano accusati di interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell’obbligo di dimora. L’assoluzione, la 75esima per ... lanazione.it

A Roma gli attivisti Ultima Generazione si spogliano per il climaRoma, 4 mag. (askanews) – A petto nudo in strada per denunciare l’oscenità del Governo, che continua ad assistere imperturbabile alla morte dei propri cittadini a causa di eventi meteorologici ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web