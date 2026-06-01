roma attivista ultima generazione segnalata ai servizi sociali

Un’attivista di 36 anni, parte di un gruppo ambientalista, è stata segnalata ai servizi sociali durante uno sciopero della fame per chiedere il riconoscimento del genocidio a Gaza. La protesta si è svolta in città, dove l’attivista ha manifestato con altri partecipanti. La segnalazione è stata comunicata alle autorità, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze legali.

Denunciamo la ritorsione subita da Alina, 36 anni, durante lo sciopero della fame per il riconoscimento del genocidio a Gaza. Mentre il genocidio a Gaza prosegue e gli equipaggi della Sumud Flotilla subiscono sequestri e violenze in acque internazionali, Ultima Generazione denuncia quanto accaduto nei mesi scorsi ad Alina, 36 anni, madre di tre figli: al rientro dallo sciopero della fame che aveva condotto a Roma tra il 20 settembre e il 4 ottobre 2025 davanti a Montecitorio, Alina è stata segnalata ai servizi sociali dalle forze dell’ordine per presunto abbandono dei figli minori. Segnalare ai servizi sociali una madre che chiede la fine di un genocidio non è tutela dei minori: è intimidazione di stato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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