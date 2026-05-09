Fermato su un’auto rubata arrestato 32enne | era ai domiciliari in prova ai servizi sociali

Lunedì 4 maggio, nel pomeriggio, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno fermato un uomo di 32 anni a bordo di un'auto rubata. L'uomo si trovava ai domiciliari con la prova ai servizi sociali. Dopo il controllo, è stato arrestato per il furto e per aver violato le condizioni degli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di lunedì 4 maggio i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno arrestato a Ranica un 32enne residente ad Alzano Lombardo, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali con contestuale carcerazione emessa dalla Procura di Brescia. L’uomo era stato condannato in via definitiva per ricettazione, per fatti risalenti al 1° aprile 2017, a una pena di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione oltre a 1.333 euro di multa. Dopo un periodo in carcere, dallo scorso 16 dicembre era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, poi revocata dall’autorità giudiziaria a causa della reiterazione di reati contro il patrimonio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Alatri. Tenta di estorcere denaro ai suoceri minacciandoli di morte. Al rifiuto, danneggia la loro auto e resiste ai Carabinieri intervenuti. Arrestato 35enne già affidato ai servizi socialiAl rifiuto di questi ultimi l’uomo per sfogare la propria rabbia si scaglia sulla loro autovettura danneggiandola e nello stesso tempo si procura una...

Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali. 82enne in carcereI militari dell’arma della stazione di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata sospesa la misura alternativa dell’affidamento in...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La fuga da Mergozzo a Bieno: era senza patente e su un’auto rubata; Fermato in Basilicata su un’auto a noleggio, spunta la cocaina: arrestato un 20enne; Roma, inseguimento tra Cassia bis e Gra, fermato uomo su auto rubata; Furti nelle auto in Ticino, arrestato un 40enne.

Fermato su auto sospetta. Nel volante gli trovano nove involucri di cocainaUn 22enne è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 13 marzo nell’ambito di mirati servizi della ... lanazione.it

Ruba l’auto e fugge a folle velocità, fermato all’Eur dai carabinieri con un jammer e altri arnesi da scassoRuba l'auto e fugge a folle velocità, fermato all'Eur dai carabinieri con un jammer e altri arnesi da scasso. Roma - Inseguimento nella notte per le vie della capitale - Arrestato 47enne a bordo di ... tusciaweb.eu

L’ingegnere informatico americano di 39 anni è stato fermato all’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa. Era agli arresti domiciliari a Houston con braccialetto elettronico, in attesa del processo fissato per il prossimo 5 giugno x.com