Firenze | studentessa segnalata ai servizi sociali per aver partecipato a un presidio sindacale

Firenze, 29 aprile 2026 – Un'altra studentessa del liceo Machiavelli-Capponi di Firenze è stata segnalata ai servizi sociali per aver partecipato a un presidio sindacale. La ragazza, secondo quanto si è appreso, avrebbe preso parte alla manifestazione organizzata da un sindacato locale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa segnalazione. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di attenzione sulle mobilitazioni studentesche.

Firenze, 29 aprile 2026 – Un'altra studentessa del liceo Machiavelli-Capponi di Firenze è stata segnalata ai servizi sociali dalla procura per aver partecipato, lo scorso 8 novembre, al presidio davanti alla boutique di Patrizia Pepe in piazza Duomo a Firenze promosso dal sindacato Sudd Cobas, in solidarietà con i lavoratori della stireria L'Alba di Montemurlo (Prato). Protesta che poi sfociò nell'occupazione simbolica del negozio. A denunciare il fatto è il Collettivo studentesco K1. «Un mese fa sono stati avvisati i miei genitori - racconta Iris, 16 anni -; il 16 aprile mi è stato detto della segnalazione e che avrei ricevuto una visita domiciliare da parte degli assistenti sociali» che ancora però non c'è stata.🔗 Leggi su Lanazione.it

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