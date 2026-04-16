Cavalletti Ricci e Buono Come il Pane Blitz di carabinieri e finanza fari sugli allacci abusivi

Nella giornata di oggi, forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione nei locali delle catene commerciali chiamate 'Cavalletti', 'Ricci' e ‘Buono Come il Pane’, gestite dalla famiglia Delle Fave. L'intervento ha coinvolto carabinieri e finanziari, con il focus su possibili allacciamenti abusivi alle utenze. Le verifiche sono state condotte in vari punti dei locali, senza al momento comunicare i risultati.

Maxi blitz di carabinieri e finanza nei locali sotto il marchio di 'Cavalletti', 'Ricci' e ‘Buono Come il Pane’, quelli gestiti dalla famiglia Delle Fave. Le forze dell'ordine, nella giornata di oggi, hanno ispezionato da cima a fondo i vari punti vendita a caccia di presunte irregolarità.🔗 Leggi su Romatoday.it

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