Roland Garros Vallejo e frasi sessiste contro arbitro | arriva la maxi multa

Il torneo di Roland Garros ha inflitto una multa di grande entità a Adolfo Daniel Vallejo dopo aver pronunciato frasi considerate sessiste nei confronti di un arbitro. L’episodio è avvenuto durante le partite del torneo e ha portato alla sanzione disciplinare. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso della giornata di lunedì 1 giugno. La multa rappresenta una delle sanzioni più significative applicate in questa edizione del torneo.

(Adnkronos) – Il Roland Garros non perdona Adolfo Daniel Vallejo. Oggi, lunedì 1 giugno, lo Slam parigino ha comminato una maxi multa al tennista paraguaiano dopo le frasi choc e sessiste riservata alla giudice di sedia che ha arbitrato il suo match, perso, con il giovane francese Moise Kouamé al secondo turno. La direttrice dello Slam,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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