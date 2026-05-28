Mensik furioso contro l'arbitro al Roland Garros | Non lo rispetto Crolla dopo 5 ore sotto il sole

Dopo cinque ore sotto il sole, il tennista ceco si è mostrato furioso contro l’arbitro, dichiarando di non rispettarlo. La tensione è salita al termine della partita con Mariano Navone, durante la quale ha criticato la mancanza di sensibilità dell’arbitro nelle pause. Il giocatore, visibilmente stanco, ha espresso il suo disappunto senza risparmiare parole. La polemica ha attirato l’attenzione sui tempi di gestione delle pause nel torneo.

Il ceco stremato dopo la vittoria con Mariano Navone, ha polemizzato per la poca sensibilità durante le pause. "Con questo caldo è assurdo essere così rigidi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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