Vallejo stangato dal Roland Garros per le frasi sessiste | rischia di perdere tutto il montepremi

Il tennista paraguaiano ha affermato che una partita avrebbe dovuto essere arbitrata da un uomo invece che da una donna. Questa dichiarazione è stata considerata sessista e ha portato a sanzioni da parte del Roland Garros, che potrebbe anche revocare l’intero montepremi vinto dal giocatore. Per ora, non ci sono state comunicazioni ufficiali sulle conseguenze definitive.

Il tennista paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo aveva dichiarato che la partita giocata con Kouame doveva essere arbitrata da un uomo e non da una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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