Roland Garros | tridente azzurro sfida il destino per i quarti

? Punti chiave Come farà Cobboli a mantenere l'invincibilità nei set sulla terra?. Quale fattore fisico metterà alla prova Berrettini contro Cerundolo?. Chi riuscirà a superare la resistenza di Tiafoe nel match decisivo?. Come potranno Errani e Vavassori difendere il titolo nel doppio misto?.? In Breve Cobolli sfida Svajda alle ore 11 sul campo Philippe Chatrier. Berrettini affronta Cerundolo alle 14 sul campo Suzanne Lenglen. Arnaldi sfida Tiafoe alle 16 sul campo Suzanne Lenglen. Errani e Vavassori giocano il doppio misto alle 15:30 contro Danilina e Tracy. Lunedì 1 giugno: il tridente azzurro punta ai quarti di finale al Roland Garros. Flavio Cobboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi scenderanno in campo lunedì 1 giugno per cercare un posto ai quarti di finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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