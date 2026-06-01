Berrettini-Cerundolo LIVE al Roland Garros la sfida in diretta | Matteo sogna il ritorno nei quarti di finale

Matteo Berrettini e Lorenzo Cerundolo si affrontano oggi al Roland Garros 2026 in una partita valida per la qualificazione ai quarti di finale. La sfida si svolge sui campi in terra battuta, con entrambi i giocatori pronti a dare il massimo. La partita è in corso e vengono trasmessi aggiornamenti live sulla cronaca dell'incontro. I due tennisti sono impegnati a conquistare un passaggio importante nel torneo.

La diretta di Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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